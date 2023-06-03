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Дарья Карпина: «В отсутствии желания и старания «Ростов» не упрекнет ни один думающий болельщик»

Мария Гусева
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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, подвела итоги сезона-2022/23.

«Вот и завершился очередной футбольный сезон. 4-е место! Если учитывать, что был шанс занять 2-е, то немножко грустно. Но самую малость. Ведь гораздо важнее учитывать то, сколько трудностей преодолела наша команда и как достойно закончила эту гонку. Сколько положительных эмоций, сколько голов и побед! Спасибо ребятам за самоотдачу. Находясь внутри команды мы тем более знаем, чего это стоит. Уж в отсутствии желания и старания ни один настоящий, думающий и понимающий в футболе болельщик не упрекнет наших парней. Очень много теплых слов получила я сегодня от наших болельщиков. Я обязательно покажу и передам ваши слова ВГ (Валерий Георгиевич Карпин. — Прим. «СЭ»). Спасибо вам за поддержку!» — написала Дарья Карпина в Telegram-канале.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://t.me/dasha_karpina/1172
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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