Бикфалви сравнялся с Кураньи и Сулеймановым в списке лучших бомбардиров-легионеров чемпионата России

Сегодня, 17:31
Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви отметился голом в ворота «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ и стал 12-м легионером, которому удалось забить 50 голов в чемпионатах России. Румынский форвард забил на 53-й минуте.
Для того, чтобы добиться этого результата, ему понадобилось 182 матча. В списке снайперов-иностранцев Бикфалви сравнялся с немцем Кевином Кураньи и азербайджанцем Назимом Сулеймановым. Рекорд принадлежит игрока «Спартака» Квинси Промесу, у которого 90 голов в 185 матчах.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
185
|
90
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
208
|
85
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
363
|
78
|
Данни
|
Португалия
|
Динамо, Зенит
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Веллитон
|
Бразилия
|
Спартак
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
Зенит
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Томь, Зенит, Рубин, Крылья Советов
|
177
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
Динамо
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
Спартак Вл/Алания, Жемчужина
|
150
|
50
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Томь, Урал
|
182
|
50
В списке бомбардиров «Урала» Бикфалви давно занимает первое место. Гол в ворота Ильи Лантратова стал для Эрик 47-м в форме клуба из Екатеринбурга. Второй снайпер Юрий Матвеев отличился 42 раза, третий — Игорь Ханкеев — 32. Из нынешних партнером Бикфалви чаще всего забивали Андрей Егорычев (девять раз) и Даниэл Мишкич (восемь).
Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
2017-н.в.
|
167
|
47
|
Юрий Матвеев
|
Россия
|
1992-1995
|
73
|
42
|
Игорь Ханкеев
|
Россия
|
1992-1996
|
137
|
32
|
Альберт Андреев
|
Россия
|
1992-1994
|
87
|
23
|
Спартак Гогниев
|
Россия
|
2013-2016
|
57
|
19
|
Сергей Передня
|
Россия
|
1993-1996
|
105
|
16
|
Херсон Асеведо
|
Чили
|
2013-2016
|
65
|
14
|
Олег Кокарев
|
Россия
|
1994-1996
|
85
|
14
|
Отман Эль-Кабир
|
Нидерланды
|
2018-2021
|
74
|
13
|
Владимир Ильин
|
Россия
|
2017-2020
|
75
|
13
|
Эдгар Манучарян
|
Армения
|
2014-2017
|
81
|
13