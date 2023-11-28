Билялетдинов считает, что поведение Кордобы отражает психологические проблемы «Краснодара»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о результатах «Краснодара».

«Краснодар» испытывает проблемы уже не первый тур. С «Зенитом» команда показала довольно неплохой футбол, но в остальных играх подопечные Ивича больше страдали на поле, чем играли. Не так ярко играет Сперцян — и у команды сразу большие проблемы в атаке. Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «быков». Если его надолго дисквалифицируют, то команде придется еще сложнее в следующих матчах. Так можно и из тройки выпасть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.