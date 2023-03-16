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Сегодня, 13:02

Садыгов о конфликте Тихого и Гулиева с Гогниевым: «Они никак не могли пересекаться»

Константин Белов
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал «СЭ» новость о возможном конфликте между тренером Спартаком Гогниевым и защитником Дмитрий Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым.

«Эта информация не соответствует действительности. Тихий и Гулиев отдельно занимают от команды, они никак не могли пересекаться. Если словесную перепалку назвать скандалом, то тогда все ругаются каждый день. Все готовятся к «Ростову», в клубе все спокойно», — сказал Садыгов «СЭ».

10 марта появилась информация о том, что Гогниев едва не подрался с Гулиевым и Тихим во время тренировки «Химок».

Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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