Президент «Урала» ответил на вопрос о том, сыграет ли Шатов в этом сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков команды.

— Когда в строй вернутся травмированные Газинский и Сиссе?

— Сиссе сыграет, наверное, уже после паузы на матчи сборных. Думали, что Юра Газинский подойдет к игре с «Динамо», но, к сожалению, он простудился.

— Мы еще увидим Шатова в этом сезоне?

— Очень на это надеюсь. Олега все любят — болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле... Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем — увидим.

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, 5:4 — пенальти).