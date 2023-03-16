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Сегодня, 13:00

Президент «Урала» ответил на вопрос о том, сыграет ли Шатов в этом сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков команды.

— Когда в строй вернутся травмированные Газинский и Сиссе?

— Сиссе сыграет, наверное, уже после паузы на матчи сборных. Думали, что Юра Газинский подойдет к игре с «Динамо», но, к сожалению, он простудился.

— Мы еще увидим Шатова в этом сезоне?

— Очень на это надеюсь. Олега все любят — болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле... Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем — увидим.

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями. В последний раз он выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, 5:4 — пенальти).

Виталий Мешков отменяет гол в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo;. «Да не было никакого злого умысла у Виталика Мешкова!» Президент «Урала» — о матчах со «Спартаком», Промесе и Гончаренко

Олег Шатов
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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