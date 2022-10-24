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Сегодня, 13:57

Богалий: «Российским биатлонистам в свободное время нужно уделять больше внимания стрельбе»

Богалий считает, что российским биатлонистам нужно больше работать над стрельбой
Виктория Кравченко

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий заявила, что биатлонистам нужно вместе с тренерами больше работать над стрельбой.

«Жду роста результатов в целом по стране, мы сейчас закрыты, что называется, варимся в одном котле. Так как я радею за детско-юношеское направление, хочу, чтобы мы мощно стартовали, имели цели и ориентиры и росли с ними. Стрельбой надо заниматься дополнительно много, например, у хоккеистов 80 процентов работы делается за пределами льда, у пловцов — примерно 50 на 50, здесь спортсмены сами с тренерами должны вместе работать с оружием в свободное время от функциональной подготовки. Когда мы много будем работать с оружием, на электронном тренажере, ценить каждый выстрел, перенесем эту любовь, будет качество», — цитирует Богалия ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на двух этапах Кубка Содружества по биатлону в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января будущего года.

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