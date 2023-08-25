Бонгонда рассказал, какой игрок посоветовал ему перейти в «Спартак»

Сегодня, 14:55
Форвард «Спартака» Тео Бонгонда поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
— После окончания сезона я был в сборной, когда агент позвонил и сообщил о таком варианте, — приводит слова Богонда официальный сайт клуба. — Все случилось очень быстро. Я даже не успел забрать вещи из Испании, они до сих пор там.
— Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?
— Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения. Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.
— Но ты сказал, что дал согласие не сразу.
— Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам.
— Кто стал им для тебя?
— Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.
27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -