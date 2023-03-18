Игнатьев: «Было ясно, что «Спартак» не догонит «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на поражение «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

«На фоне умелой, хорошо подготовленной команды «Спартак» не выглядел бледно, хотя и проиграл в два мяча. У «Спартака» были моменты, но при этом он не был похож на себя. Мне очень понравился «Оренбург» — хорошие скорости, хорошая тактическая выучка, очень быстрый переход из обороны в атаку. В свою очередь, у «Спартака» не заладилась игра в атаке. Не хватало скорости и мобильности игрокам атакующего звена. Заслуженно ли проиграл «Спартак»? По первому тайму, наверное, да. А во втором тайме замены, которые провел Абаскаль, несколько изменили ситуацию с точки зрения агрессии в атаке. Гости были посвежее, помобильнее и имели несколько хороших шансов. Если брать игру целиком, то «Оренбург» победил заслуженно. Сегодняшнюю игру «Спартака» нельзя рассматривать в контексте догонит он «Зенит» или не догонит. Никак не догонит — это было ясно. С «Зенитом» «Спартаку» сложно на сегодняшний день конкурировать. А оступиться, как сегодня, может любая команда», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.