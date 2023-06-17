Бородюк посоветовал нынешнему поколению футболистов больше думать о футболе

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился «СЭ» мыслями о молодых футболистах РПЛ.

«Если у нас будут больше доверять ребятам, которые прошли этот международный путь, тогда все будет нормально. Нужно, чтобы у нас много работало бывших опытных футболистов, как в других футбольных державах. На мой взгляд, это оправдано. Тогда не будет спортивных управленцев, которые не любят футбол. Набирать спортивный менеджмент должны именно те ребята, которые прошли в большом футболе такой сложный путь.

Футболисты прошлых лет были сильнее, чем нынешние ребята. В Советском Союзе было прекрасное поколение, которое добилось выдающихся результатов на международной арене. И поколение нулевых тоже показало себя с самой лучшей стороны. Хотел бы пожелать будущему поколению, чтобы они больше думали о футболе, и еще раз о футболе», — сказал Бородюк «СЭ».

Ранее Бородюк назвал закономерной гегемонию «Зенита» в РПЛ.