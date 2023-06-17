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Сегодня, 14:13

Саенко заявил, что пока не видит себя в роли тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России, «Нюрнберга» и «Спартака» Иван Саенко рассказал, что не видит себя в футболе в роли тренера или менеджера.

«Играю ли я сейчас в футбол? Два раза в неделю в Москве, в Лужниках с друзьями. А зимой в ЛФЛ за команду «Империал». Поэтому ребятам всем привет передаю. Когда меня можно будет увидеть в большом футболе как тренера, менеджера? Пока не думаю об этом. Занимаюсь семьей, детьми», — приводит слова Саенко «РБ Спорт».

Саенко завершил карьеру в январе 2011 года. В России он выступал за «Спартак» и «Факел».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-saenko-zanimayus-sem-ej-i-igrayu-za-imperial/
Футбол
РПЛ
Иван Саенко
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