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Сегодня, 09:19

Бородюк: «Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как относится к жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«По поводу Соболева — красная карточка абсолютно правильная. Что касается Роши, то, возможно, неправильно поняли судьи. Но Роша не может на русском объяснить, поэтому начал показывать. Выглядело это ровно так, как у Соболева. Неоднозначная ситуация. Не вижу смысла делать на этом акцент.
С Соболевым пусть разбирается тренерский штаб и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается забитыми голами, а не демонстрацией жестов», — приводит «Чемпионат» слова Бородюка.

Из-за удаления Соболев пропустит матч «Спартака» против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. КДК РФС рассмотрит инцидент с участием форварда и защитника ЦСКА Виллиана Роши, оба футболиста будут вызваны на заседание комитета.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5111769-borodyuk-sobolevu-nuzhno-ponyat-chto-napadayuschego-krasyat-goly-a-ne-demonstraciya-zhestov.html
Александр Бородюк
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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