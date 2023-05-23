Бородюк: «Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как относится к жесту нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«По поводу Соболева — красная карточка абсолютно правильная. Что касается Роши, то, возможно, неправильно поняли судьи. Но Роша не может на русском объяснить, поэтому начал показывать. Выглядело это ровно так, как у Соболева. Неоднозначная ситуация. Не вижу смысла делать на этом акцент.

С Соболевым пусть разбирается тренерский штаб и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается забитыми голами, а не демонстрацией жестов», — приводит «Чемпионат» слова Бородюка.

Из-за удаления Соболев пропустит матч «Спартака» против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ. КДК РФС рассмотрит инцидент с участием форварда и защитника ЦСКА Виллиана Роши, оба футболиста будут вызваны на заседание комитета.