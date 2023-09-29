Божович назвал ерундой слова Соболева о победе «Спартака» в Лиге Европы: «Красавчик!»

Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» высказывание форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее футболист заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

«Соболев красавчик! Он очень хороший парень. Но слова про Лигу Европы — ерунда. «Зенит» выигрывал, ЦСКА тоже, но тогда было другое время. «Спартак» не смог бы одержать победу в Лиге Европы. Это связано как с качеством игроков, так и с количеством», — сказал Божович «СЭ».

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.