Бразилец Клаудиньо получил российский паспорт

Агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» подтвердил, что полузащитник «Зенита» получил паспорт Российской Федерации.

Ранее нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) показал журналистам паспорт гражданина РФ в микст-зоне.

«Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».

24 февраля этого года бразилец и его одноклубник Малком получили гражданство РФ указом президента РФ Владимира Путина.