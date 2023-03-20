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Сегодня, 09:30

Бразилец Клаудиньо получил российский паспорт

Микеле Антонов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» подтвердил, что полузащитник «Зенита» получил паспорт Российской Федерации.

Ранее нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) показал журналистам паспорт гражданина РФ в микст-зоне.

«Да, это так, у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».

24 февраля этого года бразилец и его одноклубник Малком получили гражданство РФ указом президента РФ Владимира Путина.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
23
23
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