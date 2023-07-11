Бразильский игрок ЦСКА Роша готов изучить предложение о получении российского гражданства

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о возможности получения гражданства России.

«Точно бы изучил это предложение. В таком случае сел бы вместе с супругой и все обсудил. Но если представится возможность, то почему бы нет?» — цитирует Рошу RT.

Также футболист не исключил, что спустя несколько лет может сыграть за сборную России.

«Кто знает? Обдумаем эту тему. Готовы ли сыграть вместе с Соболевым? Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу», — добавил он.

Бразильский футболист выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 22 матча за армейцев в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.