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Сегодня, 11:46

Булыкин считает, что «Динамо» обыграет «Оренбург»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом», который пройдет в рамках 15-го тура РПЛ.

«Для Лички знакомая команда. И «Динамо» сейчас находится на высоком месте, поэтому думаю, что «Динамо» победит. Какой-нибудь счет 2:1 должен быть, потому что команды веселые, хорошо играют в атаку. Не закрываются в обороне, поэтому голы будут. Или 2:0, или 2:1 победит «Динамо». Почему игра «Динамо» меняется во втором тайме? Во-первых, устают играть в интенсивный футбол. Во-вторых, если счет 3:1, то немного расслабляются, что играет злую шутку. В каждой игре разные факторы на это влияют. Где-то больше сил потратили, где-то расслабились. Но, конечно, это непозволительно для команды, которая хочет бороться за медали», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dinamo-pobedit-orenburg-ili-2-1-ili-2-0-304743/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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