Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:17

Булыкин оценил перспективы московских команд во второй части сезона РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении московских команд в первой части сезона РПЛ.

«Для московских команд все рядом, в зоне досягаемости. Одна победа — и ты уже поднимаешься на третье место, поражение — и опускаешься на восьмое. Здесь все плотно, и это радует. Конечно, хотелось бы, чтобы и первое-второе места были где-то рядом, как в АПЛ. Но и так хорошо. Думаю, нас ждет интересная концовка чемпионата РПЛ. Однако для этого клубам нужно качественно поработать во время зимней паузы», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Лидером РПЛ по итогам первой части сезона является «Краснодар» с 38 очками. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших. «Локомотив» (31) идет на четвертой строчке, «Спартак» (30) — на пятой, ЦСКА (28) — на восьмой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11380856-bulykin-ocenil-perspektivy-moskovskih-komand-v-chempionate-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Обсудить
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Президент «Урала»: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»
«Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова
«Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре
Защитник «Спартака» Чернов: «Не дай бог что случится в игре с «Зенитом», опять заговорят об отставках»
Агент Клюев: «Не думаю, что это последний контракт Комличенко с «Ростовом»
«Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Защитник «Спартака» Чернов: «Не дай бог что случится в игре с «Зенитом», опять заговорят об отставках»

«Сантос» подтвердил участие на турнире БРИКС, на котором будет играть «Зенит»