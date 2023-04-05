Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:27

Бушманов объяснил, почему России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, почему РФС не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мне бы не хотелось переходить в АФК. Понятно, что хочется участвовать в официальных турнирах и матчах. Но не стоит переходить в Азию, пока есть надежда вернуться в европейские турниры. По каким причинам? Конкуренция упадет, будет сложная логистика. Уровень команд там другой, и инфраструктуры нет такой, к которой привыкли наши команды и болельщики», — цитирует Бушманова «Газета.Ru».

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будет рассматриваться вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/05/20140921.shtml
Евгений Бушманов
Футбол
РФС
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»
«Возможно, сыграем с Китаем в следующем году». Дюков — о соперниках сборной России, судействе и Тедеско
Габулов считает, что наш футбол ждет деградация в случае длительного отсутствия официальных международных матчей
Зобнин — о переходе российского футбола в Азию: «Это шаг назад. Думаю, что в Европе было бы лучше»
Газизов поделился мыслями по поводу возможного перехода российского футбола в Азию
Чернышов: «Если будет гарантия участия сборной России в отборе на ближайший ЧМ, то надо решаться на переход в Азию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, зачем ему российское гражданство

Попов: «Гогниев устал уже морально и физически»