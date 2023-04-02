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Бушманов прокомментировал повреждение Промеса в матче с «Ахматом»

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, чем могла быть вызвана травма нападающего красно-белых Квинси Промеса, полученная в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Вполне может быть, конечно. Хотя, я не знаю детали и степень повреждения. Теоретически, возможно. С другой стороны, Джикия тоже травмировался, он провел сборы. Поэтому, трудно что-то говорить. Что касается физической и функциональной подготовки мы слышали, что в клубе говорили, что Промес выполнил ту программу, которую и футболисты на сборах. Возможно, это перенапряжение. Было много матчей и были поля не очень хорошие», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

1 апреля 31-летний нидерландский игрок вышел на поле на 46-й минуте встречи с грозненцами, заменив форварда Шамара Николсона. Через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле появился нападающий Кейта Бальде. 2 апреля в «Спартаке» заявили об отсутствии травмы у голландца. Футболист почувствовал дискомфорт во время матча с «Ахматом».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10769045-bushmanov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-travmy-promesa.html
Евгений Бушманов
Квинси Промес
Футбол
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