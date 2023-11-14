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Сегодня, 20:24

Бушманов считает, что «Спартак» занимает не свое место в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру красно-белых в первом круге чемпионата России.

«Спартаку» не хватает стабильности, хорошие матчи чередовались с неудачными. Сложно назвать одну причину, там целый комплекс проблем. Понятно, что по составу команда должна находиться выше, «Спартак» занимает не свое место. Они точно должны быть выше. Плюс много скандалов стало — Джикия, Соболев, это также влияет на команду», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

После первого круга «Спартак» с 24 очками идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября московская команда на выезде сыграет протий «Балтики», идущей на 14-м месте в чемпионате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-spartak-zanimaet-ne-svoe-mesto-komande-ne-hvataet-stabil-nosti/
Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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