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Сегодня, 15:25

Бышовец: «У Мостового есть шанс заиграть в Европе»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о дальнейшем будущем полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в петербургском клубе.

«У Мостового есть очень хорошие качества для того, чтобы играть в основном составе «Зенита». Он отлично подготовлен физически, у него потрясающая скорость. Андрей органично вписывается в игру «Зенита». Но мне кажется, что на фоне остальных футболистов сине-бело-голубых ему не удается реализовать себя полностью. Если ему представится возможность продолжить карьеру за рубежом, у него есть шанс заиграть в Европе», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Мостовой перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 20 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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