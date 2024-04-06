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Сегодня, 15:23

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

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«Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Каккоев, Боженов, Шнапцев, Шнапцев, Ермаков, Царукян, Кухарчук, Зе Турбо.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кастаньо Хиль, Олусегун, Дэвид, Виктор Са.

Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 16.30 мск.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».

Сергей Юран и&nbsp;Мурад Мусаев. «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матч РПЛ
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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