Сегодня, 15:23
«Пари НН» и «Краснодар» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.
«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Живоглядов, Стоцкий, Каккоев, Боженов, Шнапцев, Шнапцев, Ермаков, Царукян, Кухарчук, Зе Турбо.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Кайо, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кастаньо Хиль, Олусегун, Дэвид, Виктор Са.
Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 16.30 мск.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».