Бышовец считает, что работа в «Динамо» стала вызовом для Йокановича

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил результаты работы главного тренера московского клуба Славиши Йокановича.

«Для Йокановича это было вызовом. Перед ним стояла сложная задача объединения игроков. Причем не только тех, что были, но и легионеров, которые усилили команду. Конечно, сегодняшние результаты «Динамо» огорчают, но объективно ситуация довольно сложная. Например, Абаскаль, несмотря на ситуацию вокруг команды и уход руководителя, сумел объединить игроков. «Динамо» же испытывает проблемы с командной структурой действий. Мы переоценивали и переоцениваем Шварца. Команда проявила себя хорошо, но концовка была проиграна. Был проигран Кубок России и бронзовые медали. А ведь у команды были шансы побороться за «золото», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Йоканович возглавляет московский клуб с лета 2022 года. После 25 туров команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.