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Сегодня, 16:02

Гаджиев не видит смысла менять Абаскаля на Николича

Алина Савинова
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Бывший тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что «Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру сербского тренера Марко Николича.

«Не понятно для чего он там нужен, если Абаскаль нормально работает. Не думаю, что он обязательно взял бы первые место. Тренер безусловно не плохой, но только и всего. Тот «Локомотив», который он принял, это был «Локомотив» Семина на ходу. Это просто нормальный тренер», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что посредники предлагали «Спартаку» рассмотреть кандидатуру Николича на должность главного тренера команды. Однако московский клуб полностью доверяет Гильермо Абаскалю.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-net-smysla-menyat-abaskalya-na-nikolicha
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
Гильермо Абаскаль
Марко Николич
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