Бышовец заявил, что «Зенит» может повторить рекорд «Баварии» и стать чемпионом 11 раз подряд

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что петербургский клуб может 11 раз подряд выиграть РПЛ.

«Сколько еще будет продолжаться гегемония «Зенита»? Возможности «Зенита» исключительные для российского чемпионата. Кто идет следом за ними, конечно, им уступают по уровню игроков и уровню условий. Есть основания говорить, что чемпионства «Зенита» — это долгоиграющая пластинка. Может ли «Зенит» повторить достижение «Баварии», которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, что да. При том, мне кажется, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», — цитирует Бышовца Legalbet.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Всего сине-бело-голубые 10 раз в истории выигрывали РПЛ с учетом чемпионата СССР.