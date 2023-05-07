КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:38

Бывший арбитр ФИФА Николаев считает, что Кузяев нарушил правила перед вторым голом «Зенита»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что хавбек «Зенита» Далер Кузяев нарушил правила перед вторым голом питерцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян. В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки.

После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его.

Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было», — сказал Николаев в эфире match.tv.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.
 
Источник: https://matchtv.ru/on-air
Далер Кузяев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Чалов — четвертый армеец с 60 голами в чемпионате
Барриос, Ерохин, Кержаков и Кузяев выиграли пятый чемпионат подряд
«Зенит» — в шаге от «Спартака». Семак повторил рекорд Романцева
«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?
Родригао: «Это наша заслуженная победа»
Сантос: «Не хватило контроля над эмоциями, поэтому матч со «Спартаком» получился сложным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мишин: «Зенит» должен встать на новый победный путь»

Алексей Миллер: «Празднуй, футбольная столица! «Зенит» — чемпион!»