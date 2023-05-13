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Сегодня, 17:44

Мостовой — об Абаскале: «Приехал непонятно откуда, непонятно кто»

Мостовой отреагировал на отказ Абаскаля общаться с журналистами на пресс-конференци
Дарья Алексеева
Корреспондент
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» отказ главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля разговаривать с журналистами на пресс-конференции.

«На эмоциях многие могут делать все что угодно. Здесь нет ничего страшного. Выскажу свое мнение по поводу того, как берут тренеров в такие громкие команды как «Спартак». Приехал непонятно откуда, непонятно кто. У него все хорошо: живет, отдыхает. В нашей стране еще из таких тренеров умеют делать каких-то звезд. Поразительно как у нас это происходит. Человек даже в футбол не играл. У него все замечательно, контракт хороший, деньги вовремя получает. Его помощники тоже все хорошо обеспечит. Печально, конечно, что такое происходит», — сказал Мостовой «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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