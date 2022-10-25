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Сегодня, 17:01

Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ тактическими ошибками тренерского штаба южан.

«Тренерский штаб у «Сочи» молодой, он еще только учится работать. Гаранин и Точилин — перспективные специалисты, но в игре с «Зенитом» они допустили целый ряд тактических ошибок. В результате команда к матчу оказалась не готова. Все знают, что начало питерцы обычно проводят очень мощно. Сопернику надо выстоять, не пропустить быстрый гол. Для этого нужно закрыться, сыграть в оборонительный футбол. Постараться оставить без мяча бразильских легионеров «Зенита» — Вендела, Клаудиньо, Малкома, закрыть фланги. Вместо этого сочинцы вышли просто поиграть в футбол, как будто им противостоял равный соперник. В результате к 11-й минуте они пропустили два мяча, потом заработали удаление. После этого матч можно было завершать», — рассказал Стрепетов Betonmobile.ru.

Петербуржцы продолжают лидировать в РПЛ с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя.

Источник: https://betonmobile.ru/strepetov-obyasnil-razgrom-sochi-ot-zenita-takticheskimi-oshibkami-trenerskogo-shtaba

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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