Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»

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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ тактическими ошибками тренерского штаба южан.
«Тренерский штаб у «Сочи» молодой, он еще только учится работать. Гаранин и Точилин — перспективные специалисты, но в игре с «Зенитом» они допустили целый ряд тактических ошибок. В результате команда к матчу оказалась не готова. Все знают, что начало питерцы обычно проводят очень мощно. Сопернику надо выстоять, не пропустить быстрый гол. Для этого нужно закрыться, сыграть в оборонительный футбол. Постараться оставить без мяча бразильских легионеров «Зенита» — Вендела, Клаудиньо, Малкома, закрыть фланги. Вместо этого сочинцы вышли просто поиграть в футбол, как будто им противостоял равный соперник. В результате к 11-й минуте они пропустили два мяча, потом заработали удаление. После этого матч можно было завершать», — рассказал Стрепетов Betonmobile.ru.
Петербуржцы продолжают лидировать в РПЛ с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя.
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