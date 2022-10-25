Габулов — о голе Камано: «Шунин ошибся с позицией»

У бывшего голкипера «Динамо» Владимира Габулова возник вопрос к вратарю бело-голубых Антону Шунину по голу форварда «Локомотива» Франсуа Камано в матче 14-го тура чемпионата России.

— В дерби «Локомотив» — «Динамо» (1:3) мы увидели быстрый гол в ворота бело-голубых. И здесь все-таки стоит сказать о позиционной ошибке Антона Шунина, — сказал Габулов в интервью «СЭ». — Дело в том, что уровень мастерства этого голкипера позволяет ему разбираться в таких эпизодах. Объясню, что имею в виду.

Подача Живоглядова, после которой Камано открыл счет, следовала практически от боковой линии поля. Это говорит о том, что дистанция была слишком длинная. У Шунина не было необходимости занимать позицию на ближней штанге. Антон немного просчитался. Ему нужно было расположиться немного глубже в воротах и ближе к центру. Этакая middle (англ. средняя) позиция. Вот тогда бы он легко сыграл в случае подачи на ближнюю штангу. А в случае верховой передачи на дальнюю, за шиворот, он бы перехватил этот мяч. Сделал бы с места шаг назад и завладел бы мячом или перевел бы его дальше, за пределы дальней штанги. Видимо, на первых секундах матча Антону не хватило концентрации.

Ну и хотелось бы отметить эффектный бросок Шунина после удара головой Миранчука. Да, это не сейв, но эпизод украсил дерби. Антон прыгнул по-яшински — матч проходил в день рождения Льва Ивановича — и намертво забрал этот мяч. Болельщикам всегда нравятся такие действия голкипера.