Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:01

Хомуха: «Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал.

— Можно ли только Чистякова винить в пропущенных голах?

— Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьезные ошибки.

— После поражения «Зенита» интрига в чемпионате может снова появиться?

— Шесть очков от второго места это уже не то, что было до 15-го тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне, но остался на первом месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-esli-zenit-eshhe-raz-ostupitsya-to-chempionskaya-gonka-vozobnovitsya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Дмитрий Хомуха
ФК Ахмат
ФК Зенит
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск
В Китае назвали дурным знаком заявление Зеленского об участии в саммите G20
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
«Нижний Новгород» нанес всего один удар по воротам ЦСКА за весь матч
Ветеран ЦСКА призвал Федотова общаться с игроками только матом: «Они не понимают нормально!»
Канчельскис назвал странным поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода»
РПЛ: «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура
ЦСКА — «НН»: армейцы проиграли аутсайдеру на своем поле. Онлайн-трансляция матча
ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Факел» — «Краснодар»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Нападающий «Химок» Долгов: «Всю неделю Гогниев был с нами»