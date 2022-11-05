Хомуха: «Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
— Неплохо сыграл «Ахмат». Они играли по счету. Два быстрых мяча спутали карты «Зениту», но определенный недонастрой у петербуржцев присутствовал.
— Можно ли только Чистякова винить в пропущенных голах?
— Никогда нельзя обвинять одного игрока в пропущенных мячах, но Дмитрий действительно совершил серьезные ошибки.
— После поражения «Зенита» интрига в чемпионате может снова появиться?
— Шесть очков от второго места это уже не то, что было до 15-го тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится, — цитирует Хомуху «РБ Спорт».
«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате в нынешнем сезоне, но остался на первом месте.
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