Сегодня, 19:50
«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» в матче 16-го тура чемпионата России — 3:3.
В составе воронежцев дубль оформил Ираклий Квеквескири, также мяч забил Роман Акбашев. У краснодарцев отличились Джон Кордоба, Михайло Баньяц и Алексей Ионов.
В середине второго тайма пенальти не реализовал защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.
«Факел», набравший 13 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на шестой строчке (25 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования