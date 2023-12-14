Бывший генеральный директор «Балтики» назвал Головина лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Бывший генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Малком («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия / «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Далер Кузяев («Гавр», Франция / «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).