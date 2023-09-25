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Сегодня, 17:25

Газзаев — о поражении «Зенита»: «Зачем Круговой бросил мяч из аута в сторону своих ворот?!»

Газзаев назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал причину поражения «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— На мой взгляд, «Зенит» недооценил «Локомотив». Все-таки в начале сезона подопечные Галактионова играли довольно натужно, их порой заслуженно критиковали. Да и в этом матче питерцам все давалось легко. Но забив гол, хозяева, возможно, посчитали, что добьются победы малой кровью. Не вышло. Тут надо отдать должное запредельному настрою москвичей. Сработали замены Галактионова. Глушенков в очередной раз подтвердил свой уровень. Это однозначно игрок стартового состава, лидер команды! Не могу не отметить и автора победного гола Тикнизяна. Он подкупает своей страстью на поле. Заряженностью на борьбу и на чужие ворота. Молодец.

При этом должен заметить, что победный гол пришел из ничего. В детских спортивных школах учат, что в таких ситуация недопустимо бросать мяч из аута в сторону своих ворот. Это грубейшая ошибка. Но Круговой почему-то ее допустил. В итоге Барриоса накрыли, и Глушенков выполнил результативную передачу.

Думаю, Семак с помощниками подробно разберут причины поражения, сделают правильные выводы. По-прежнему считаю «Зенит» претендентом на очередное чемпионство, — сказал Газзаев «СЭ».

Артем Дзюба, Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак. «Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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