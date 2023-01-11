Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Юран — о селекции «Химок»: «Я составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как при нем велась селекционная политика в клубе.

— Когда вы ушли из «Химок», то заметили в интервью «СЭ»: «С таким составом мы могли бы побороться за место в пятерке».

— Я от своих слов не отказываюсь. Думаю, могли бы замахнуться на такой результат. С теми парнями, с которыми клуб сейчас, к сожалению, расстается, мы были способны биться. Был в них уверен. Я же не просто что-то ляпаю. Обещал, что оставлю команду в РПЛ? Свое слово сдержал, хотя многие посчитали тогда, что Юран сошел с ума. Четко понимал возможности своей команды.

— Но место в пятерке — это смело.

— Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

— Не дали?

— Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно... При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать. Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало... Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в «Химки». Ну что поделать... Ломать — не строить!

Сергей Юран. «Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Семенович верит в возвращение на лед Костомарова
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби
Юран назвал причину своего ухода из «Химок»
Юран: «Атакующий футбол «Химок»? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»...»
Андрей Кобелев: «Отсутствие Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке»
Юран — о «Химках»: «Как можно отказываться от Глушакова, Кухарчука, Тихого? Клуб идет в первую лигу. А потом...»
«Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юран назвал причину своего ухода из «Химок»

«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби