Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «Ростова» в Санкт-Петербурге (1:3) в 11-м туре РПЛ.

«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом», даже «Ростов» Карпина. Может ли у петербуржцев начаться спад после поражения от «Спартака»? Нет, «Зенит» не заинтересован в Кубке России, они же все равно не будут играть в еврокубках. Петербуржцев интересует только победа в чемпионате России», — сказал Петржела Metaratings.ru.

«Зенит» по-прежнему уверенно лидирует в РПЛ с 29 очками после 11 игр, не уступив ни разу. На шесть очков отстает ближайший преследователь — ЦСКА. «Ростов» проиграл впервые и стал третьим по итогам тура — он в семи очках от «Зенита».