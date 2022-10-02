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Сегодня, 19:33

Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «Ростова» в Санкт-Петербурге (1:3) в 11-м туре РПЛ.

«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом», даже «Ростов» Карпина. Может ли у петербуржцев начаться спад после поражения от «Спартака»? Нет, «Зенит» не заинтересован в Кубке России, они же все равно не будут играть в еврокубках. Петербуржцев интересует только победа в чемпионате России», — сказал Петржела Metaratings.ru.

«Зенит» по-прежнему уверенно лидирует в РПЛ с 29 очками после 11 игр, не уступив ни разу. На шесть очков отстает ближайший преследователь — ЦСКА. «Ростов» проиграл впервые и стал третьим по итогам тура — он в семи очках от «Зенита».

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-net-komandy-kotoraya-mogla-by-stat-v-odin-ryad-s-zenitom-dazhe-rostov-karpina-1374228/
Властимил Петржела
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