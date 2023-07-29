Петржела: «Зенит» ни за что не проиграет «Ростову»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал предстоящий матч питерцев с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» — фаворит матча с «Ростовом», как и любой другой игры чемпионата России. В прошлом сезоне «Ростов» здорово выступал, но у них нет таких игровых ресурсов, как у «Зенита». Петербуржцы спокойно и без проблем продолжат свой путь к чемпионству и ни за что не проиграют «Ростову», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.