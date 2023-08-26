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Сегодня, 10:15

Эракович отреагировал на сравнения с Видичем

Гоша Чернов
Корреспондент
Защитник «Зенита» Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к сопоставлениям с экс-футболистом «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.

— Ты всегда играл на позиции центрального защитника?

— Я играл на разных позициях, но на детском и юношеском уровне — в формате «шесть на шесть» или «восемь на восемь». Всю сознательную карьеру я провожу в обороне и никогда не стремился играть в нападении. Многие мои друзья всегда хотели атаковать, а меня привлекала оборона.

— Год назад итальянская газета Corriere dello Sport назвала тебя «новым Видичем». Для тебя это прозвище лестно, или ты не любишь сравнения?

— Всегда приятно, когда сравнивают с такими сильными игроками — все-таки, Видич был капитаном «Манчестер Юнайтед» и остается легендой сербского футбола. Но мне, конечно, еще работать и работать для того, чтобы достичь подобных результатов.

Страхиня Эракович в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

Неманья Видич
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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