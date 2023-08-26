Эракович отреагировал на сравнения с Видичем

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал о том, как относится к сопоставлениям с экс-футболистом «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманьей Видичем.

— Ты всегда играл на позиции центрального защитника?

— Я играл на разных позициях, но на детском и юношеском уровне — в формате «шесть на шесть» или «восемь на восемь». Всю сознательную карьеру я провожу в обороне и никогда не стремился играть в нападении. Многие мои друзья всегда хотели атаковать, а меня привлекала оборона.

— Год назад итальянская газета Corriere dello Sport назвала тебя «новым Видичем». Для тебя это прозвище лестно, или ты не любишь сравнения?

— Всегда приятно, когда сравнивают с такими сильными игроками — все-таки, Видич был капитаном «Манчестер Юнайтед» и остается легендой сербского футбола. Но мне, конечно, еще работать и работать для того, чтобы достичь подобных результатов.