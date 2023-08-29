«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

Калининградский клуб попросил рассмотреть не назначенный пенальти в ворота «Крыльев» на 39-й минуте игры.

«Крылья Советов» идут на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре самарская команда встретится «Факелом», а клуб из Калининграда сыграет с «Локомотивом».