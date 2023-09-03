Галактионов: «Когда Изидор уезжал после матча с «Сочи», мы уже попрощались»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с форвардом команды Вильсоном Изидором.

«Когда он уезжал из Сочи (после матча с «Сочи» в 6-м туре РПЛ), мы уже попрощались. На сегодняшний день Вильсон остается игроком «Локомотива». Будем смотреть на ситуацию в динамике», — сказал Галактионов.

Ранее агент Изидора Гарольд Ичбиа объяснил нежелание игрока возвращаться в Россию.

(Софья Грецкая)