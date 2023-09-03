Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Галактионов: «Когда Изидор уезжал после матча с «Сочи», мы уже попрощались»

Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с форвардом команды Вильсоном Изидором.

«Когда он уезжал из Сочи (после матча с «Сочи» в 6-м туре РПЛ), мы уже попрощались. На сегодняшний день Вильсон остается игроком «Локомотива». Будем смотреть на ситуацию в динамике», — сказал Галактионов.

Ранее агент Изидора Гарольд Ичбиа объяснил нежелание игрока возвращаться в Россию.

Вильсон Изидор. Форвард «Локомотива» уехал в Европу и отказывается возвращаться в Россию. Как в клубе отреагировали на саботаж Изидора

(Софья Грецкая)

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Михаил Галактионов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым юным игроком в истории ла лиги
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Игнатов рассказал, какие указания дал Абаскаль при выходе вместо Соболева в матче с «Ахматом»
Экс-игрок «Амкара» Попов — о результатах «Ростова»: «Карпин никогда не был великим стратегом»
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»
Овчинников: «Всех этих легионеров «Спартака», — в мешок и в Черное море»
Литвинов рассказал, почему не ушел в аренду, когда не попадал в состав «Спартака» в начале карьеры
Дзюба назвал Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Чанов считает, что Кержаков и Алип виноваты в пропущенном голе «Зенита» в матче с ЦСКА
Андреев — об успехах «Оренбурга»: «Прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде»
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Агент Куэро: «Совру, если скажу, что адаптация Джастина в России проходит легко»
ЦСКА — «Зенит»: хозяева ведут в счете после первого тайма
Баринов фразой «дерьмо случается» объяснил, почему «Локомотив» играет по-разному в первом и во втором тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Ростов» — «Динамо», «Краснодар» победил «Спартак» и другие матчи 7-го тура

Акинфеев сделал суперсэйв после удара экс-армейца Марио Фернандеса в матче ЦСКА — «Зенит»