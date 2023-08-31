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РПЛ

Сегодня, 18:50

Игнатов рассказал, какие указания дал Абаскаль при выходе вместо Соболева в матче с «Ахматом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» о наставлениях Гильермо Абаскаля перед заменой на нападающего красно-белых Александра Соболева в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Я уже выходил на эту позицию с «Локомотивом» в прошлом сезоне в Кубке России, и с «Нижним Новгородом» заканчивал на этой позиции. Я там нормально себя чувствую. Понятно, что Саша Соболев более выраженный нападающий, голеадор, что он и подтвердил в матче с «Динамо». Просто так сложилась ситуация, что выпустили на эту позицию. Дали указания просто постараться забить. Я старался, но не получилось», — сказал Игнатов «СЭ» после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапе FONBET Кубка России.

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.

Михаил Игнатов
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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