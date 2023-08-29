Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением об игре легионеров «Спартака». Красно-белые с 10 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«У красно-белых кризис? Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, — в мешок и в Черное море. Промес и Бонгонда? Результат где?! Надо на своих ставку делать», — приводит слова Овчинникова «СпортКП».

Квинси Промес в этом сезоне РПЛ сыграл за «Спартак» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. На счету Тео Бонгонда такое же количество игр, 3 мяча и 1 голевой пас.

«Спартак» в последних трех матчах РПЛ не одержал ни одной победы. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).