Ромащенко: «Не зря говорили, что «Динамо» лучше всех провело летнюю трансферную кампанию»

Бывший игрок «Динамо» Максим Ромащенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре московского клуба.

«Летние трансферы «Динамо» оправдывают себя. Не зря говорили, что клуб лучше всех провел летнюю трансферную кампанию. Бителло оказывает огромное влияние на игру, в прошлых матчах голы забивал Чавес. Сейчас пришел черед Карраскаля. Второй тайм против ЦСКА, своего бывшего клуба, он провел великолепно. Похоже, колумбийцу просто нужно было время, чтобы набрать форму, ведь в ЦСКА он полгода не играл. Как бы армейцы не пожалели, что отдали такого футболиста в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня. Осталось встроить его в игру команды. У Лички, похоже, начинает это получаться», — сказал Ромащенко «СЭ».

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).