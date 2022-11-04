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Сегодня, 21:52

Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил»

Константин Белов
Корреспондент
Тренер Массимо Каррера и хавбек Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о прошлом конфликте с экс-тренером московской команды Массимо Каррерой.

— Каррера сегодня в интервью сказал, что не жалеет о поступке, когда не пригласил вас на общий ужин.

— А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще все равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?

— Вам не обидно?

— Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь... Забудьте!

В конце карьеры Карреры в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это игроков перевели в дублирующий состав.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
9
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