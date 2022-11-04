Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о прошлом конфликте с экс-тренером московской команды Массимо Каррерой.

— Каррера сегодня в интервью сказал, что не жалеет о поступке, когда не пригласил вас на общий ужин.

— А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще все равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?

— Вам не обидно?

— Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь... Забудьте!

В конце карьеры Карреры в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это игроков перевели в дублирующий состав.