Булыкин: «Локомотив» находится не на своем месте и по качеству футболистов, и по бюджету, и по традициям»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы железнодорожников остаться в РПЛ.

«Я давно говорил, что «Локомотив» находится не на своем месте и по качеству футболистов, и по бюджету, и по традициям. Думаю, «Локомотив» должен исправить ситуацию. У команды есть два месяца на подготовку. Думаю, новый тренер может переломить ситуацию», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

«Локомотив» идет на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.