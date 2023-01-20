Булыкин: «Локомотив» находится не на своем месте и по качеству футболистов, и по бюджету, и по традициям»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы железнодорожников остаться в РПЛ.
«Я давно говорил, что «Локомотив» находится не на своем месте и по качеству футболистов, и по бюджету, и по традициям. Думаю, «Локомотив» должен исправить ситуацию. У команды есть два месяца на подготовку. Думаю, новый тренер может переломить ситуацию», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.
«Локомотив» идет на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров. Сезон РПЛ возобновится в начале марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования