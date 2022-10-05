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Сегодня, 18:39

Радченко — о лидерстве «Зенита»: «Петербуржцы по праву занимают свое место»

Бывший нападающий «Зенита», тренер клубной академии Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Большую часть первого круга уже сыграли и видно, что команды, которые могут конкурировать, ничего не могут сделать «Зениту». «Зенит» показал свой уровень: они на голову силнее остальных. Единственное, что может произойти — команды во время зимней паузы в чемпионате наберут свою форму.
Мы знаем, что у «Спартака» поменялось руководство и в клубе вроде все налаживается. Надеюсь, что больше не будем слушать про скандалы и тому подобное, а будем слушать об успехах клуба. Думаю, если «Спартак» уладит все свои внутренние проблемы, сделает какие-нибудь трансферы, то будет конкурентоспособен «Зениту». А сейчас петербуржцы по праву занимают свое место», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, тройку замыкает «Ростов», у которого 22 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
2
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