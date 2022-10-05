Радченко — о лидерстве «Зенита»: «Петербуржцы по праву занимают свое место»

Бывший нападающий «Зенита», тренер клубной академии Дмитрий Радченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Большую часть первого круга уже сыграли и видно, что команды, которые могут конкурировать, ничего не могут сделать «Зениту». «Зенит» показал свой уровень: они на голову силнее остальных. Единственное, что может произойти — команды во время зимней паузы в чемпионате наберут свою форму.

Мы знаем, что у «Спартака» поменялось руководство и в клубе вроде все налаживается. Надеюсь, что больше не будем слушать про скандалы и тому подобное, а будем слушать об успехах клуба. Думаю, если «Спартак» уладит все свои внутренние проблемы, сделает какие-нибудь трансферы, то будет конкурентоспособен «Зениту». А сейчас петербуржцы по праву занимают свое место», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, тройку замыкает «Ростов», у которого 22 очка.