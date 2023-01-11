Широков — о Дзюбе: «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА он не нужен, а в «Факел» не хочет»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы.

— Дзюба не нашел команду. Вам не кажется, что ситуация становится оскорбительной для парня — один клуб не хочет, второй...

— А куда его брать? В «Спартаке» не нужен, в «Зените» нет, в ЦСКА нет. И куда идти? В «Факел», наверное, не хочет.

— Остается только в Саудовскую Аравию ехать к Криштиану.

— В его ситуации неплохой вариант, если предлагают — надо ехать. Для Артема критично важно зацепиться сейчас за команду, потому что, если перерыв будет больше полугода, уже тяжело вернуться на тот же уровень. Наверное, рано ему заканчивать, тем более по тому чемпионату, который сейчас мы наблюдаем. Для Артема не проблема уйти в команду ниже уровнем и там себя проявить — он это уже делал, он знает, как действовать. Для «Сочи», наверное, было бы неплохо приобрести Артема, если этого, конечно, хочет тренер, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В настоящий момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября прошлого года россиянин и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.