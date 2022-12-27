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Сегодня, 16:49

Быстров считает, что переход в «Локомотив» пойдет на пользу Пиняеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Все зависит от того, какие у «Локомотива» на него планы. Это зависит от руководства. Либо они хотят строить хорошую команду, либо опять непонятно что. Для самого Сергея этот переход, конечно, плюс. «Локомотив» — команда с историей, которая борется за высокие места», — сказал Быстров «СЭ».

18-летний Пиняев в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Владимир Быстров
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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