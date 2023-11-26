Силкин поделился мнением об игре Карраскаля в дерби между ЦСКА и «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура против ЦСКА (3:2).

«Карраскаль, на мой взгляд, один из лучших игроков матча «Динамо» — ЦСКА. Если не лучший. Проявил себя не только в атаке, но и в обороне. Прекрасно сыграл в центре полузащиты. ЦСКА только начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли. Если Карраскаль поймает волну и продолжит играть на том же уровне, будет в списке главных звезд РПЛ, где, к слову, уже находится Бителло», — сказал Силкин «СЭ».

25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Карраскаль играл за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).