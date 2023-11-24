Масалитин отметил, что нападающие и вратари выйдут на первый план в дерби ЦСКА — «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от столичного дерби между армейцами и «Динамо».

«Конечно, у ЦСКА есть шансы взять реванш за поражение в первом круге. Думаю, игра будет очень интересной со всех сторон с большим количеством голевых моментов. На первый план выйдут нападающие и вратари. И ЦСКА, и «Динамо» много забивают. У динамовцев собраны очень квалифицированные исполнители в атакующей линии», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке.

Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.