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Сегодня, 17:46

Масалитин отметил, что нападающие и вратари выйдут на первый план в дерби ЦСКА — «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от столичного дерби между армейцами и «Динамо».

«Конечно, у ЦСКА есть шансы взять реванш за поражение в первом круге. Думаю, игра будет очень интересной со всех сторон с большим количеством голевых моментов. На первый план выйдут нападающие и вратари. И ЦСКА, и «Динамо» много забивают. У динамовцев собраны очень квалифицированные исполнители в атакующей линии», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке.

Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11329691-masalitin-ukazal-kto-vyjdet-na-pervyj-plan-v-stolichnom-derbi-cska-i-dinamo.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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