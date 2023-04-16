Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

Балахнин: «Ростов» должен быть доволен результатом в игре с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал для «СЭ» ничью клуба с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Была равная игра, что показал результат. Показалось, что игра была инертной, особенно со стороны «Зенита». Они так и не включились до конца, наверное, их устраивал такой результат. При этом показали определенное мастерство, его было видно, что футболисты хорошего уровня. Но не было огня и азарта. «Ростов» должен быть доволен результатом, но к ним приблизились «Спартак» и ЦСКА. Все-таки «Ростов» потерял два очка», — сказал Балахнин «СЭ».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Балахнин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Деменко считает, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Ростов»
Барриос о ничьей с «Ростовом»: «Таким результатом мы не можем быть довольны»
Комличенко — о словах Талалаева: «Посмеялся. Мне неинтересно»
«Ростов» — «Зенит»: Карасев ошибочно не вынес четыре предупреждения
Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пусть смотрит за своими игроками и не открывает рот»
Кафанов об игре Песьякова в матче «Ростова» с «Зенитом»: «Просто и надежно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барриос о ничьей с «Ростовом»: «Таким результатом мы не можем быть довольны»

Кафанов допустил, что Бабурин может выиграть конкуренцию у Песьякова после возвращения из «Торпедо»