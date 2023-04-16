Балахнин: «Ростов» должен быть доволен результатом в игре с «Зенитом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал для «СЭ» ничью клуба с «Зенитом» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Была равная игра, что показал результат. Показалось, что игра была инертной, особенно со стороны «Зенита». Они так и не включились до конца, наверное, их устраивал такой результат. При этом показали определенное мастерство, его было видно, что футболисты хорошего уровня. Но не было огня и азарта. «Ростов» должен быть доволен результатом, но к ним приблизились «Спартак» и ЦСКА. Все-таки «Ростов» потерял два очка», — сказал Балахнин «СЭ».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.