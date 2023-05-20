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Сегодня, 12:22

Бородюк заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру: «Я еще молодой!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Бородюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал корреспонденту «СЭ» продолжение своей тренерской карьеры.

«Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру! Я еще молодой! Скоро увидите меня на тренерской скамейке. Варианты, думаю, будут», — сказал Бородюк «СЭ».

60-летний российский специалист покинул «Торпедо» в августе 2022 года.

Ранее Бородюк работал в «Хорне», «Кайрате» и сборной Казахстана. В сборной России с 2002 по 2012-й был старшим тренером национальной команды.

Александр Бородюк
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