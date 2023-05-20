Бородюк заявил, что не собирается завершать тренерскую карьеру: «Я еще молодой!»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал корреспонденту «СЭ» продолжение своей тренерской карьеры.

«Ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру! Я еще молодой! Скоро увидите меня на тренерской скамейке. Варианты, думаю, будут», — сказал Бородюк «СЭ».

60-летний российский специалист покинул «Торпедо» в августе 2022 года.

Ранее Бородюк работал в «Хорне», «Кайрате» и сборной Казахстана. В сборной России с 2002 по 2012-й был старшим тренером национальной команды.